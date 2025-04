Ataque russo com mísseis mata 32 pessoas na Ucrânia, diz Kiev

"Destruição deliberada de civis em um importante dia de festa da igreja", escreveu ele.

Andriy Yermak, chefe de gabinete de Zelenskiy, disse que os mísseis continham munições de fragmentação. "Os russos estão fazendo isso para matar o maior número possível de civis."

Maryana Bezuhla, uma parlamentar ucraniana conhecida por suas duras críticas públicas aos comandantes militares, sugeriu no aplicativo Telegram que o ataque ocorreu devido ao vazamento de informações sobre uma reunião de soldados.

A Reuters não conseguiu verificar essa informação.

A Rússia lançou uma invasão em larga escala da Ucrânia em fevereiro de 2022 e atualmente detém quase 20% do território do país vizinho no leste e no sul. As forças russas têm avançado lentamente no leste.

(Reportagem de Max Hunder)