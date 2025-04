Bolsonaro passa por cirurgia em Brasília

(Reuters) - O ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo submetido neste domingo a um procedimento cirúrgico em Brasília em razão da persistência do quadro de subobstrução intestinal.

"Após reavaliação clínico-cirúrgica, (Bolsonaro) foi submetido a novos exames laboratoriais e de imagem que evidenciaram persistência do quadro de subobstrução intestinal, apesar das medidas iniciais adotadas. As equipes que o assistem optaram de comum acordo pelo tratamento cirúrgico", afirma o boletim médico divulgado neste domingo pelo DF Star.

Bolsonaro sentiu fortes dores abdominais na sexta-feira quando estava em visita à cidade de Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte. No mesmo dia, foi transferido para um hospital em Natal e no sábado, para a capital federal.