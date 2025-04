Equatorianos vão às urnas em disputa presidencial acirrada

Por Alexandra Valencia e Yury Garcia

QUITO/GUAYAQUIL (Reuters) - Os equatorianos votam neste no domingo no que se espera ser uma disputa presidencial acirrada entre o presidente Daniel Noboa, que diz precisar de mais tempo para combater as gangues de medicamentos e impulsionar a economia, e a esquerdista Luisa González, cuja eleição marcaria um retorno às políticas socialistas que governaram o país por uma década.

Assassinatos, contrabando de armas, roubo de combustível, extorsão e outros crimes cometidos por grupos criminosos locais aliados a cartéis mexicanos e à máfia albanesa aumentaram nos últimos cinco anos, à medida que a economia lutava para se recuperar após a pandemia e o desemprego aumentava.