Kremlin diz que resultados imediatos não são possíveis após Trump exigir progresso na Ucrânia

Depois que seu enviado especial Steve Witkoff conversou com o presidente Vladimir Putin, Trump disse no sábado que as discussões visando acabar com a guerra podem estar indo bem, mas "chega um ponto em que você tem que se conter ou ficar quieto".

"Tudo está indo muito bem", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, ao repórter mais proeminente do Kremlin na televisão estatal russa, Pavel Zarubin, quando questionado sobre as diferentes visões sobre o estado das relações entre Moscou e Washington.

Contatos estavam em andamento em vários níveis, disse Peskov, inclusive por meio do Ministério das Relações Exteriores, agências de inteligência e do enviado de investimentos de Putin, Kirill Dmitriev.

"Mas, é claro, é impossível esperar resultados instantâneos", disse Peskov, citando o que ele chamou de danos causados às relações bilaterais sob Biden.

A invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 desencadeou o pior confronto entre Moscou e o Ocidente desde a Crise dos Mísseis de Cuba de 1962 — que é considerada o momento em que as duas superpotências da Guerra Fria chegaram mais perto de uma guerra nuclear intencional.

Enquanto Witkoff conversava com Putin na sexta-feira na antiga capital imperial russa, São Petersburgo, sobre a busca por um acordo de paz para a Ucrânia, Trump disse à Rússia para "se mexer".