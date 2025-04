Mísseis israelenses atingem hospital em Gaza e pacientes são retirados

Em outubro de 2023, uma explosão mortal em um estacionamento do complexo do hospital Al-Ahli foi atribuída pelo Hamas a um ataque aéreo israelense. Israel afirmou que um lançamento fracassado de foguete pelo grupo Jihad Islâmica Palestina causou a explosão.

O grupo militante negou qualquer responsabilidade. Uma investigação da Human Rights Watch concluiu que a explosão foi provavelmente causada por um lançamento fracassado de foguete palestino.

OUTROS ATAQUES

Ataques separados no enclave neste domingo mataram pelo menos 30 palestinos, incluindo o chefe de uma delegacia de polícia em Khan Younis, na parte sul do enclave controlado pelo Hamas, segundo o Hamas e autoridades de saúde. Seis irmãos morreram quando um ataque israelense atingiu o carro em que estavam em Deir Al-Balah, no centro da Faixa de Gaza, disseram médicos.

A guerra em Gaza foi desencadeada pelo ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 ao sul de Israel, no qual 1.200 pessoas foram mortas e 251 feitas reféns, de acordo com contagens israelenses.

Desde então, mais de 50.900 palestinos foram mortos na ofensiva israelense, segundo autoridades de saúde locais. Grande parte de Gaza está em ruínas e a maior parte de sua população foi deslocada.