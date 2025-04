Piastri comemora 50ª corrida na F1 com vitória no Barein

Norris terminou em terceiro, depois de encerrar em sexto no grid e se recuperar de uma penalidade de cinco segundos por uma largada acelerada.

George Russell, da Mercedes, ficou em segundo, com uma disputa tensa nas últimas voltas, mas enfrentou uma investigação dos comissários por supostamente usar o sistema de redução de arrasto (DRS) fora da zona definida.

"Foi um fim de semana incrível, começando com a classificaçao de ontem, e terminar o trabalho hoje com estilo é bom", disse Piastri, que venceu por 15,499 segundos, apesar do período de safety car ter acabado com sua liderança inicial.

"É muito importante para os nossos donos. Nunca foi uma pista boa para nós, então é bom ter nossa primeira vitória aqui."

Norris agora tem 77 pontos contra 74 de Piastri, com a McLaren com 151 na classificação de construtores e a Mercedes em segundo com 93.

Charles Leclerc e Lewis Hamilton, da Ferrari, ficaram em quarto e quinto, com o ex-chefe da equipe italiana, Luca di Montezemolo, como convidado de honra acenando a bandeira quadriculada.