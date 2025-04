Até 400.000 pessoas são deslocadas do campo de Darfur após tomada do Sudão pelas RSF, diz ONU

Imagens de satélite da Maxar Technologies mostraram prédios em chamas e fumaça em Zamzam na sexta-feira, ecoando ataques anteriores das RSF.

As RSF rejeitaram tais alegações e disseram que o campo de Zamzam estava sendo usado como base para grupos alinhados ao Exército.

No início da guerra, o campo abrigava cerca de meio milhão de pessoas, um número que acredita-se ter dobrado.

Em um vídeo compartilhado pela força paramilitar, o segundo no comando das RSF, Abdelrahim Dagalo, é visto falando a um pequeno grupo de pessoas deslocadas, prometendo-lhes comida, água, cuidados médicos e a possibilidade de voltarem para suas casas.

As RSF aceleraram seu ataque ao campo depois que o Exército recuperou o controle da capital Cartum, consolidando sua retomada do centro do país.

As RSF também aceleraram os ataques de drones no território controlado pelo Exército, incluindo um ataque à estação de energia de Atbara, no norte do país, nesta segunda-feira, de acordo com a empresa nacional de eletricidade, cortando a energia da capital do tempo de guerra, Porto Sudão.