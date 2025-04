Bolsonaro tem boa evolução clínica, mas ainda não há previsão de alta da UTI, diz boletim médico

O chefe da equipe que operou o ex-presidente, o médico Cláudio Birolini, disse mais cedo que a cirurgia de Bolsonaro foi complexa e delicada devido às operações anteriores na mesma região nos últimos anos, após ele ter levado uma facada no abdome em setembro de 2018 durante evento da campanha eleitoral ,em Juiz de Fora (MG).

O ex-presidente, de 70 anos, foi hospitalizado na sexta-feira após sentir fortes dores abdominais durante visita à cidade de Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte. No sábado, ele foi transferido por UTI aérea para Brasília.

(Reportagem de Ricardo Brito e Maria Carolina Marcello)