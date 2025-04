China e Vietnã assinam acordos durante visita de Xi a Hanói em meio a tensões tarifárias com EUA

"Os dois lados devem fortalecer a cooperação nas cadeias de produção e fornecimento", disse Xi em um artigo no Nhandan, o jornal do Partido Comunista do Vietnã, publicado antes de sua chegada na segunda-feira. Ele também pediu mais comércio e laços mais fortes com Hanói em inteligência artificial e economia verde.

"Não há vencedores em guerras comerciais e guerras tarifárias", acrescentou Xi, sem mencionar especificamente os EUA.

Depois de se encontrar com o líder máximo do Vietnã, Tô Lâm, os dois países assinaram dezenas de acordos de cooperação, como mostram as imagens dos documentos analisados pela Reuters, incluindo acordos sobre o aprimoramento das cadeias de suprimentos e a cooperação em ferrovias.

O conteúdo dos acordos não foi divulgado e não ficou claro se eles envolvem algum compromisso financeiro ou vinculativo.

No sábado, o vice-primeiro-ministro do Vietnã, Bui Thanh Son, disse que cerca de 40 acordos seriam assinados. Um acordo separado de negócios de aviação foi assinado no domingo.

Sob pressão de Washington, o Vietnã está reforçando os controles sobre alguns negócios com a China para garantir que os produtos exportados para os Estados Unidos com o rótulo "Made in Vietnam" tenham valor agregado suficiente no país para justificar isso.