Cirurgia de Bolsonaro foi satisfatória e primeiras 48 horas são críticas, diz médico

(Reuters) - O resultado da cirurgia abdominal de cerca de 12 horas realizada no ex-presidente Jair Bolsonaro no domingo para tratar de aderências intestinais foi bastante satisfatória e as primeiras 48 horas após a operação serão críticas, disse o médico Cláudio Birolini, chefe da equipe médica que operou o ex-presidente.

Em entrevista coletiva no hospital DF Star, onde Bolsonaro foi operado, Birolini disse que a cirurgia de Bolsonaro foi complexa e delicada devido às operações que ele já passou na região nos últimos anos, após ter levado uma facada no abdome em setembro de 2018 durante evento da campanha eleitoral daquele ano em Juiz de Fora (MG).

O médico disse ainda que o ex-presidente permanecerá na unidade de terapia intensiva enquanto não estiver bastante recuperado, e que Bolsonaro está acordado, consciente, conversando e respondendo bem nas primeiras 12 horas após a operação.