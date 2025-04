Coreia do Sul inicia julgamento de ex-presidente Yoon por insurreição

Depois de deixar sua casa na segunda-feira, Yoon -- que negou todas as acusações contra ele -- entrou no Tribunal Distrital Central de Seul vestindo um terno azul-marinho e gravata vermelha.

No início do julgamento, os promotores argumentaram que Yoon não tinha os fundamentos legais para declarar a lei marcial e o acusaram de tentar paralisar as instituições estatais, como o Parlamento.

"O réu... tornou impossível para as instituições constitucionais exercerem sua autoridade com base em uma declaração ilegal", disse a promotoria.

Yoon, que era o procurador-chefe do país antes de se tornar presidente, defendeu-se no tribunal, tomando um longo tempo para refutar as alegações da promotoria.

"A lei marcial não é um golpe de Estado", disse Yoon.

Ele negou ter paralisado o governo e disse que a lei marcial era necessária para alertar a população sobre a forma como o partido majoritário da oposição estava impedindo o governo de destituir mais de 20 funcionários, o que ele considerava perigoso.