EUA acusam homem suspeito de ataques incendiários a sede republicana e concessionária da Tesla

O primeiro incêndio criminoso ocorreu em 9 de fevereiro em uma concessionária Tesla de Albuquerque e o segundo em 30 de março na sede do Partido Republicano, também localizada em Albuquerque, segundo a denúncia.

Investigadores descobriram pichações no prédio do Partido Republicano que diziam: "ICE=KKK", uma aparente referência ao U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), o Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA.

Na concessionária da Tesla, investigadores encontraram pichações com mensagens que visavam o CEO da Tesla, Elon Musk, que atualmente lidera os esforços do presidente Donald Trump para reduzir drasticamente o tamanho do governo, cortando programas, funcionários e, em alguns casos, agências inteiras.

Uma mensagem dizia "Die Elon" (Morra Elon), enquanto outra dizia "Die Tesla Nazi" (Morra Tesla Nazista).

Dois veículos Tesla Model Y foram danificados no incêndio, diz a denúncia.

"Nós estaremos processando em toda a extensão da lei", escreveu a procuradora-geral Pam Bondi no X. "Estamos buscando até 40 anos de prisão."