Exaustos, funcionários públicos aceitam segunda leva de demissão voluntária de Trump

A oferta original do programa de demissão voluntária foi enviada à maioria dos 2,3 milhões de funcionários federais civis no final de janeiro. Mais de 75.000 servidores aceitaram a oferta, parte dos mais de 200.000 trabalhadores demitidos do governo federal.

Uma segunda oferta semelhante foi enviada a uma série de funcionários públicos nos últimos dias, dando-lhes a chance de entrar em licença com pagamento até 30 de setembro.

Os prazos para aceitar essa segunda oferta de compra variam. O prazo do Departamento de Agricultura se esgotou na semana passada, outros expiram à meia-noite desta segunda-feira, enquanto os funcionários da GSA têm até a sexta-feira para decidir se aceitam a oferta.

Alguns trabalhadores que aceitaram as ofertas e sindicatos de funcionários públicos expressaram preocupação com o fato de que os programas de demissão podem não ser legais, ou que os fundos não existam nem mesmo para pagar as pessoas até setembro, porque os recursos não foram analisados pelo Congresso.

As autoridades do governo Trump afirmaram que as ofertas de compra são vinculantes e não exigem a aprovação do Congresso, que já é controlado pelo Partido Republicano de Trump.

Trump disse que a burocracia federal está inchada, é ineficiente e precisa ser simplificada. Ele também afirmou que quer reduzir o desperdício e a fraude.