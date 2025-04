Governo Trump quer cortar orçamento do Departamento de Estado e fechar missões no exterior

Este último seria usado para "crises urgentes e novas, tanto no país quanto no exterior", disse o documento, acrescentando que a nova abordagem coloca "os interesses dos cidadãos americanos em primeiro lugar".

O documento diz ainda que não haverá fundos para o Enduring Welcome, o programa que financia a evacuação e o reassentamento de afegãos nos EUA, incluindo aqueles que correm risco de retaliação do Talibã por terem trabalhado para o governo norte-americano durante a guerra de 20 anos.

O OMB propôs eliminar toda a programação educacional e cultural do departamento, incluindo o programa Fulbright, criado em 1946, que envia estudantes de pós-graduação dos EUA ao exterior para estudar, conduzir pesquisas ou ensinar inglês.

As dez embaixadas que estão sendo consideradas para fechamento estão localizadas na Eritreia, Granada, Lesoto, República Centro-Africana, Luxemburgo, República do Congo, Gâmbia, Sudão do Sul, Malta e Maldivas, de acordo com o segundo documento analisado pela Reuters.

Entre os 17 consulados que receberam recomendação de fechamento, mais de uma dúzia estão sediados na Europa, alguns dos quais já foram noticiados pela Reuters. Os quatro restantes são as missões dos EUA em Busan, na Coreia do Sul, Durban, na África do Sul, Medan, na Indonésia, e Douala, em Camarões.

O memorando também analisa maneiras de consolidar grandes missões, como as do Japão e do Canadá, redimensionando vários consulados no país para reduzir a área ocupada.