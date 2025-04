Harvard vai lutar contra exigências de Trump para financiamento

O Departamento de Educação não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A carta de Garber foi uma resposta a uma carta enviada na sexta-feira pelo departamento fazendo uma série de exigências a Harvard, incluindo o encerramento de programas de diversidade, equidade e inclusão, amplamente visados pelo governo, e o lançamento de auditorias em alguns de seus departamentos acadêmicos.

O governo do presidente Donald Trump congelou centenas de milhões de dólares em verbas federais para várias universidades, pressionando as instituições a fazerem mudanças políticas e em outras áreas, citando o que diz ser um fracasso no combate ao antissemitismo no campus. A repressão levantou preocupações sobre a liberdade de expressão e acadêmica.

A questão surgiu antes de Trump assumir seu segundo mandato, em meio a protestos de estudantes pró-palestinos no ano passado em várias universidades após o ataque do Hamas em 2023 a Israel e os subsequentes ataques israelenses em Gaza.

O porta-voz da Casa Branca, Harrison Fields, disse em um comunicado que Trump estava "trabalhando para tornar o ensino superior grande novamente, acabando com o antissemitismo descontrolado e garantindo que o dinheiro do contribuinte federal não financie o apoio de Harvard à discriminação racial perigosa ou à violência por motivos raciais".

Na semana passada, um grupo de professores de Harvard entrou com um processo para bloquear a revisão do governo Trump de quase US$9 bilhões em contratos e subsídios federais concedidos à universidade.