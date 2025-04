Israel faz nova proposta de cessar-fogo em Gaza, mas perspectiva parece limitada

Citando fontes, a Al Qahera informou que os mediadores aguardavam a resposta do Hamas. O Hamas disse em um comunicado no final do dia que estava estudando a proposta e que enviaria a resposta "o mais rapidamente possível".

O grupo militante reiterou sua principal exigência de que um acordo de cessar-fogo deve encerrar a guerra e garantir a retirada total de Israel da Faixa de Gaza.

Anteriormente, Sami Abu Zuhri, alto funcionário do Hamas, disse à Reuters que a proposta não atendia à exigência do grupo palestino de que Israel se comprometesse a interromper completamente as hostilidades.

Na proposta, Israel também pediu pela primeira vez o desarmamento do Hamas na próxima fase das negociações -- um ponto com o qual o grupo não concordará, disse Abu Zuhri.

"Entregar as armas da resistência... não está sujeito a consideração, muito menos discussão", disse.

Israel não comentou imediatamente sobre a proposta relatada.