Japão diz que não planeja grandes concessões em negociações sobre tarifas dos EUA

No entanto, uma taxa universal de 10% continua em vigor, assim como uma taxa de 25% para carros, que deverá ser particularmente dolorosa para o Japão. Os EUA são o maior destino de exportação do Japão e as remessas de automóveis representam cerca de 28% de suas exportações para o país.

Os dois países iniciarão as negociações comerciais na quinta-feira, em Washington, que deverão abranger tarifas, barreiras não tarifárias e taxas de câmbio.

"Não sou da opinião de que devemos fazer grandes concessões com o objetivo de encerrar as negociações rapidamente", disse Ishiba ao Parlamento, embora tenha descartado a imposição de tarifas sobre as importações vindas dos EUA como uma contramedida.

"Ao negociar com os Estados Unidos, precisamos entender o que está por trás do argumento de Trump, tanto em termos da lógica quanto dos elementos emocionais por trás de suas opiniões", disse Ishiba, observando que as tarifas dos EUA têm o potencial de perturbar a ordem econômica global.

O presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, alertou sobre a dor que virá.

"As tarifas dos EUA provavelmente exercerão pressão negativa sobre as economias global e japonesa por meio de vários canais", disse Ueda na mesma sessão do Parlamento.