Lançamento de Mounjaro na Índia provoca onda de consultas sobre perda de peso

Muffazal Lakdawala, diretor de cirurgia do Sir H.N. Reliance Foundation Hospital, disse esperar que os pacientes que fizerem a mudança para o medicamento autorizado da Lilly paguem menos da metade do preço do mercado negro.

Ele também espera que a Lilly tenha uma vantagem inicial sobre o Wegovy da Novo, que tem o mesmo ingrediente ativo de seu medicamento para diabetes Ozempic, que é frequentemente usado para perda de peso, fora da indicação aprovada.

"Muitos de nossos pacientes que costumavam tomar Ozempic agora passaram a tomar Mounjaro devido à disponibilidade na Índia", disse Lakdawala à Reuters.

"CAUSANDO IMPACTO"

A Novo está procurando antecipar o lançamento planejado do Wegovy na Índia para otimizar a competição com a Lilly, disseram duas fontes à Reuters no início deste mês.

Os fabricantes de medicamentos genéricos da Índia também estão correndo para fabricar versões mais baratas do Wegovy em uma tentativa de abocanhar uma parte do crescente mercado de perda de peso, que os analistas da Nuvama estimam que chegará a 175 bilhões de dólares por ano globalmente até 2035.