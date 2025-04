Ministro das Relações Exteriores do Irã visitará Rússia antes de próxima negociação com EUA

A Rússia, para onde Araqchi viajará em uma visita pré-planejada, tem apoiado Teerã nas negociações nucleares com o Ocidente e foi signatária de um pacto de 2015 que Trump abandonou durante seu primeiro mandato.

Duas autoridades iranianas disseram à Reuters que achavam que a abordagem mais recente de Trump seguiria um padrão de ameaças seguidas de recuo, semelhante à forma como ele lidou com Groenlândia, Gaza e tarifas.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, afirmou que Araqchi estará na Rússia antes das próximas negociações mediadas por Omã, que serão realizadas no sábado em um local ainda a ser divulgado.

Uma fonte iraniana próxima ao governo declarou à Reuters que os EUA querem Roma, enquanto o Irã prefere Genebra. As conversações permaneceriam indiretas, disse Baghaei, dada a abordagem "dominadora" e ameaçadora dos EUA.

No sábado, cada delegação teve sua sala separada e trocou mensagens com o ministro das Relações Exteriores de Omã, disse Teerã.

Algumas autoridades iranianas acreditam que o histórico de negócios de Trump poderia torná-lo mais receptivo a um acordo se incluir incentivos econômicos, como uma possível compra de aviões fabricados nos EUA ou o desbloqueio da economia do Irã para os investidores norte-americanos.