Número de mortos em boate na República Dominicana sobe para 231

Por Paul Mathiasen

(Reuters) - O número de mortos no desabamento do teto da boate na capital da República Dominicana, na semana passada, subiu para 231, informou o Ministro do Interior e da Polícia nesta segunda-feira, enquanto as famílias das vítimas começaram a entrar com ações judiciais contra os proprietários do estabelecimento.

A Semana Santa será diferente este ano no destino turístico caribenho, com diversos eventos e atividades cancelados. Festas na praia também foram proibidas, de acordo com a Marinha Dominicana.