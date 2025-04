Partidos de oposição franceses levantam espectro de voto de desconfiança por orçamento de 2026

Por Makini Brice e Elizabeth Pineau

PARIS (Reuters) - Os partidos de oposição na França ameaçaram nesta segunda-feira derrubar o governo do primeiro-ministro François Bayrou com uma moção de desconfiança depois que seu ministro das Finanças disse que o orçamento do próximo ano exigiria bilhões de euros em economias.

A votação sobre o orçamento de 2026 não deve ocorrer antes do final deste ano, mas o assunto já está testando o poder de permanência do governo de Bayrou, que assumiu o cargo em dezembro, depois que confrontos sobre o orçamento de 2025 derrubaram seu antecessor, Michel Barnier.