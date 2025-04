Presidente de El Salvador descarta devolver aos EUA homem deportado por engano

Por Gram Slattery e Simon Lewis e Jeff Mason

WASHINGTON (Reuters) - O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, disse na Casa Branca nesta segunda-feira que não tinha planos de devolver um homem deportado por engano pelos Estados Unidos, sugerindo que fazer isso seria como contrabandear um terrorista para o país.

Os comentários foram feitos durante uma reunião no Salão Oval, onde vários funcionários do governo do presidente dos EUA, Donald Trump, disseram que não eram obrigados a trazer de volta o salvadorenho Kilmar Abrego Garcia, apesar de uma ordem da Suprema Corte norte-americana dizer que eles devem facilitar o retorno do morador de Maryland.