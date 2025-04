Rússia diz ter atingido reunião de autoridades militares ucranianas em Sumy

Afirmou que mais de 60 soldados ucranianos foram mortos no ataque.

O presidente Volodymyr Zelenskiy pediu no domingo uma resposta internacional dura contra Moscou por causa do ataque, que ocorreu no momento em que o presidente dos EUA, Donald Trump, tem dificuldades em progredir com sua promessa de acabar rapidamente com a guerra.

"Somente canalhas podem agir assim, tirando a vida de pessoas comuns", disse Zelenskiy, observando que o ataque ocorreu no Domingo de Ramos, quando algumas pessoas estavam indo à igreja.

Os líderes de Reino Unido, Alemanha e Itália condenaram o ataque. Trump, quando perguntado sobre o ataque russo, afirmou que foi terrível.

"E me disseram que eles cometeram um erro", declarou ele, sem dar mais detalhes. "Mas acho que é uma coisa horrível."

O porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, foi questionado em seu briefing diário sobre como o Kremlin via o comentário de Trump e se o ataque havia sido realizado por engano.