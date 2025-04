Suspeito de ataque na mansão do governador da Pensilvânia nutria ódio por Shapiro

O ataque ocorreu enquanto o governador e sua família estavam dormindo na residência em Harrisburg, capital do Estado, de acordo com um resumo do interrogatório da polícia com Shapiro apresentado no tribunal.

Foi o mais recente episódio de violência política dirigido a uma autoridade eleita dos EUA e teve semelhanças com a invasão da residência de Nancy Pelosi, então presidente democrata da Câmara dos Deputados dos EUA, em outubro de 2022, em São Francisco. Naquele incidente, um homem espancou seu marido, Paul Pelosi, com um martelo. O agressor também havia usado um martelo para invadir a casa de Pelosi.

Balmer foi acusado de tentativa de homicídio, incêndio criminoso, arrombamento e terrorismo com a intenção de coagir "a conduta de um governo", entre outros crimes.

Shapiro, que é judeu, disse que sua família realizou um sêder no sábado para comemorar a primeira noite da Páscoa, um importante feriado judaico, com sua família e convidados na sala de jantar da mansão.

Um policial estadual bateu na porta da residência por volta das 2h da manhã de domingo para acordar Shapiro e levá-lo às pressas para um local seguro com sua família e animais de estimação.

Balmer disse aos policiais que havia enchido garrafas de cerveja com gasolina de um cortador de grama antes de caminhar cerca de uma hora para chegar à mansão do governador, de acordo com o resumo da polícia.