Tensões comerciais podem levar a quedas nas bolsas de valores, diz FMI

Uma pesquisa de consumidores dos EUA mostrou que os temores de inflação atingiram seu nível mais alto desde 1981, enquanto as instituições financeiras têm alertado sobre o risco crescente de recessão.

O FMI também disse que a incerteza econômica aumenta os chamados riscos de cauda do mercado -- a chance de perdas extremas e inesperadas em um portfólio de investimentos -- que, por sua vez, aumentam o risco de quedas no mercado de ações.

Segundo o Fundo, o aumento dos riscos geopolíticos também eleva os prêmios de risco soberano -- os preços dos derivativos de crédito que protegem contra a inadimplência -- e pode se espalhar para outras economias por meio de vínculos comerciais e financeiros.

No blog que acompanha o relatório, o FMI analisou o impacto das ações tarifárias entre os EUA e a China de 2018 a 2024, observando que alguns anúncios de maior escala fizeram com que as ações de ambos os países caíssem.

(Reportagem de Andrea Shalal)