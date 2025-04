Trump quer deportar cidadãos norte-americanos para El Salvador

Trump disse que só levaria a ideia adiante caso seu governo determinasse que ela é legal. Não ficou claro qual o nível do devido processo legal que um norte-americano receberia antes de ser deportado.

"Sempre temos que obedecer às leis, mas também temos criminosos locais que empurram pessoas para dentro de metrôs, que batem na nuca de senhoras idosas com um taco de beisebol quando elas não estão olhando, que são monstros absolutos", disse Trump.

"Eu gostaria de incluí-los no grupo de pessoas para tirá-los do país, mas vocês terão que analisar as leis sobre isso."

Trump disse a jornalistas na semana passada que "adorou" a ideia de deportar cidadãos para El Salvador após Bukele dizer que o país está aberto a abrigar prisioneiros norte-americanos.

Mais tarde, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, confirmou que a proposta estava sendo discutida, dizendo que Trump havia "simplesmente apresentado" a ideia.

O governo Trump enviou centenas de migrantes acusados de afiliações criminosas para a mega-prisão de El Salvador conhecida como Centro de Confinamento de Terrorismo, sob autoridades legais frequentemente contestadas. Os EUA estão pagando US$6 milhões a El Salvador.