União Europeia vai aumentar apoio financeiro à Autoridade Palestina

Por Andrew Gray

BRUXELAS (Reuters) - A União Europeia vai ampliar seu apoio financeiro à Autoridade Palestina com um pacote de três anos no valor de cerca de 1,6 bilhão de euros (US$ 1,8 bilhão), disse a comissária europeia responsável pelo Oriente Médio em uma entrevista à Reuters.

Dubravka Suica, comissária europeia para o Mediterrâneo, disse que o apoio financeiro será acompanhado de reformas na Autoridade Palestina, que tem sido acusada por críticos de corrupção e má governança.