Vice-presidente da Colômbia pede na ONU que antigas potências coloniais confrontem o passado

Mas os defensores dizem que é necessário agir para lidar com a herança deixada, como o racismo sistêmico e estrutural, e afirmam que os Estados contemporâneos ainda se beneficiam da riqueza gerada por centenas de anos de exploração.

No fórum, participantes vão discutir pedidos de reparação na era digital. O fórum diz que as desigualdades sistêmicas correm o risco de serem replicadas em tecnologias emergentes, como a inteligência artificial (IA).

O secretário-geral da ONU, António Guterres, em comentários de seu chefe de gabinete Courtenay Rattray, reiterou seu pedido de reparações e disse que era necessário "eliminar o preconceito" da IA.

"Até mesmo a IA, que é tão promissora para a humanidade, muitas vezes reflete e amplifica as mesmas desigualdades e preconceitos raciais que nos atormentam há séculos", disse Guterres.

Marquez disse que, embora a ONU tenha tomado medidas importantes na luta por reparações, é preciso fazer mais: "Não é suficiente para enfrentar os desafios do racismo sistêmico que a população ainda enfrenta."

A ministra da Igualdade Racial do Brasil, Anielle Franco, estava entre outros políticos no fórum de quatro dias da ONU. Franco disse que a escravidão é um crime contra a humanidade e "deve ser enfrentada com coragem".