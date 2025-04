Andrew Tate será julgado no Reino Unido em 2027 por abuso e controle coercitivo

LONDRES (Reuters) - O influenciador Andrew Tate, autodenominado misógino, enfrentará um julgamento em 2027 em processos civis de quatro mulheres por suposto abuso físico e sexual, em um caso que seus advogados dizem ser o primeiro do tipo na Reino Unido sobre alegações de controle coercitivo.

As quatro reclamantes, cujas identidades foram preservadas, alegam que Tate as submeteu a violência física ou sexual entre 2013 e 2015. Duas delas afirmam que estavam em um relacionamento íntimo com Tate, enquanto duas trabalhavam para sua empresa de webcam online.

Os advogados das mulheres afirmam nos autos que uma delas foi ameaçada com uma arma enquanto Tate dizia "você vai fazer o que eu mandar ou vai pagar caro", enquanto outra alega que Tate a estrangulou até que ela ficasse inconsciente durante o sexo.