Após Harvard rejeitar exigências de Trump, Columbia segue em negociações sobre financiamento federal

Começando pela Columbia, o governo Trump ameaçou universidades de todo o país pela forma como lidaram com os protestos pró-palestinos que agitaram os campi no ano passado após o ataque liderado pelo Hamas em 2023 dentro de Israel e os subsequentes ataques israelenses a Gaza.

O governo Trump afirmou que o antissemitismo explodiu em meio aos protestos. Os manifestantes dizem que suas críticas a Israel e à política externa dos EUA foram erroneamente confundidas com antissemitismo.

Em uma carta na segunda-feira, o presidente de Harvard, Alan Garber, rejeitou as exigências do governo Trump de que a instituição encerrasse seus esforços relacionados à diversidade e tomasse outras medidas para garantir o financiamento, considerando-as "afirmações de poder sem precedentes, desvinculadas da lei" que violavam os direitos constitucionais de liberdade de expressão da escola e a Lei de Direitos Civis.

Ele escreveu que o financiamento sob ameaça era usado em pesquisas médicas, de engenharia e outras pesquisas científicas que levaram a inovações que "tornaram inúmeras pessoas em nosso país e em todo o mundo mais saudáveis e seguras".

Horas depois da divulgação da carta de Garber, a Força-Tarefa Conjunta de Combate ao Antissemitismo do governo Trump disse que estava congelando contratos e subsídios para Harvard, a universidade mais antiga e mais rica do país, no valor de mais de US$2 bilhões, de um total de US$9 bilhões.

Mais tarde, ainda na segunda-feira, Shipman disse que a instituição vai continuar com o que considera "discussões de boa fé" e "diálogo construtivo" com a força-tarefa contra o antissemitismo do Departamento de Justiça dos EUA, iniciado a partir do anúncio do governo, no início de março, de que estava encerrando concessões e contratos da Columbia no valor de US$400 milhões.