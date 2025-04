Braço armado do Hamas diz que perdeu contato com grupo que mantém refém israelense-americano

Por Menna AlaaElDin e Jaidaa Taha

CAIRO (Reuters) - O braço armado do Hamas disse nesta terça-feira que perdeu contato com um grupo de militantes que mantinha o refém israelense-americano Edan Alexander na Faixa de Gaza.

Abu Ubaida, porta-voz do braço armado, disse no Telegram que o contato foi perdido após o Exército israelense atacar o local onde os militantes mantinham Alexander, natural de Nova Jersey e soldado de 21 anos do Exército israelense.