Direitos humanos da ONU mostra preocupação com ataques israelenses contra civis no Líbano

Por Olivia Le Poidevin

GENEBRA (Reuters) - O escritório de direitos humanos da ONU expressou preocupação na terça-feira sobre a proteção de civis no Líbano, conforme as operações militares israelenses continuam a matar civis no país desde o cessar-fogo em novembro.

"As operações militares israelenses no Líbano continuam a matar e ferir civis e a destruir a infraestrutura civil, levantando preocupações com relação à proteção de civis", disse Thameen Al-Kheetan, porta-voz do escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, a repórteres em Genebra.