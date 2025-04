Filipinas chamam exercícios conjuntos com EUA de "ensaio de defesa" em meio a aumento de tensões com China

Pela primeira vez, observadores de países como a Polônia e a República Tcheca também participarão.

Embora o número de tropas deste ano seja menor do que os 17.600 de 2023, ele será mais propositivo, disse o general de brigada Michael Logico, porta-voz do evento, em uma coletiva de imprensa.

Os exercícios anuais "Balikatan", ou "ombro a ombro", refletem o aprofundamento dos laços de defesa entre os dois aliados, à medida que as tensões aumentam no Mar do Sul da China e em torno de Taiwan, onde a China recentemente realizou exercícios militares em grande escala.

O Mar do Sul da China continua a ser uma fonte de tensão entre a China e as nações do Sudeste Asiático, com os laços entre Pequim e Manila em seu pior momento em anos, em meio a confrontos frequentes que provocaram preocupações com um conflito militar.

O exercício militar se aproxima de "um teste de batalha completo, o que significa que agora estamos tratando o exercício como um ensaio para nossa defesa", disse Logico.

Os exercícios enfatizarão a interoperabilidade entre os domínios, incluindo a defesa marítima e aérea, e se estenderão de Palawan até as ilhas do norte de Luzon -- áreas que na região do Mar do Sul da China e de Taiwan.