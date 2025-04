Geórgia demitiu 700 funcionários públicos por apoio a protestos pró-UE, diz órgão de controle

No início de dezembro, o primeiro-ministro Irakli Kobakhidze disse que as cartas abertas representavam uma "autolimpeza" do que ele disse serem elementos desleais no serviço público.

Os protestos, que ainda estão em andamento, provocaram uma violenta repressão por parte das autoridades georgianas, condenada por países ocidentais.

Desde o início das manifestações, o partido governista Georgian Dream alterou várias vezes as leis que regem o serviço público, enfraquecendo as proteções legais dos trabalhadores do setor público.

A Transparência Internacional disse que entre os departamentos mais afetados pelas demissões em massa estão o ministério da Defesa e a prefeitura de Tbilisi.

Um porta-voz do governo não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Tradicionalmente entre os Estados sucessores da União Soviética mais pró-ocidentais, as relações da Geórgia com o Ocidente azedaram nos últimos anos, à medida que Tbilisi passou a aprofundar os laços com Moscou, especialmente desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022.