Governo promete solução para corte de geração renovável, com ressarcimento, diz ABEEólica

A presidente da ABEEólica afirmou ainda que outras ações estão sendo estudadas para permitir uma redução dos cortes de geração renovável no âmbito da operação do sistema elétrico pelo ONS. Essas medidas, porém, tendem a produzir reflexos mais no médio prazo, ponderou.

"(A medida do governo) Também vai trazer as diretrizes para o futuro... Estamos preocupados com a safra dos ventos, porque quando entrar a safra dos ventos, a gente vai ter problema de novo, e esse 'bolo' só vai crescendo."

Chamados tecnicamente de "curtailments", os cortes de geração renovável se tornaram um dos principais problemas do setor elétrico brasileiro, devido a um aumento exponencial dessas ações na operação em tempo real do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) nos últimos anos.

Os cortes são considerados um dos fatores que compõe a pior crise da história da energia eólica no Brasil e também a desaceleração da energia solar de grande porte.

Segundo cálculos da ABEEólica, a instalação de novos parques eólicos deve cair novamente no Brasil neste ano, para uma faixa de 2 a 2,4 gigawatts (GW). No ano passado, o volume instalado recuou mais de 30% ante 2023, para 3,3 GW.

(Por Letícia Fucuchima)