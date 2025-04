Governo Trump propõe eliminar financiamento de manutenção da paz da ONU

Os cortes propostos para a manutenção da paz estão incluídos no chamado "Passback", resposta do Escritório de Gestão e Orçamento (OMB, na sigla em inglês) às solicitações de financiamento do Departamento de Estado para o próximo ano fiscal, que começa em 1º de outubro. O plano geral quer reduzir o orçamento do Departamento de Estado aproximadamente pela metade.

O novo orçamento deve ser aprovado pelo Congresso, e os parlamentares podem decidir restaurar parte ou todo o financiamento que o governo propôs cortar.

O Departamento de Estado deveria responder à proposta do OMB nesta terça-feira. Durante o primeiro mandato do presidente dos EUA, Donald Trump, ele propôs cortar cerca de um terço dos orçamentos de diplomacia e ajuda. Mas o Congresso, que define o orçamento do governo federal, rejeitou a proposta do republicano.

"Não há um plano final, um orçamento final", disse a jornalistas a porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce, nesta terça-feira ao ser questionada sobre as propostas do OMB.

O OMB propôs o fim das Contribuições para Atividades Internacionais de Manutenção da Paz (Cipa).

"Por exemplo, o Passback não fornece financiamento para as Cipa, encerrando as contribuições para a manutenção da paz internacional devido aos recentes fracassos na manutenção da paz, como na Minusma, Unifil e Monusco, e o nível desproporcionalmente alto de contribuições", de acordo com um trecho do Passback.