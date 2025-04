Jornalistas russos são condenados a mais de 5 anos de prisão por supostos vínculos extremistas com Navalny

O governo russo intensificou a pressão sobre repórteres russos e estrangeiros desde o início de sua guerra na Ucrânia.

Os defensores dos jornalistas acusados disseram que o julgamento tinha como objetivo intimidar a imprensa e punir os repórteres por fazerem seu trabalho.

Navalny, o mais proeminente opositor do presidente Vladimir Putin, passou anos denunciando a corrupção na elite russa. Ele morreu repentinamente em uma colônia penal no Ártico no ano passado, enquanto cumpria uma longa sentença por acusações de corrupção e extremismo, que ele negou.

Apesar das alegações de Yulia Navalnaya, esposa de Navalny, de que ele foi assassinado, o comitê investigativo da Rússia em 2024 disse a ela que havia concluído que a morte de Navalny foi causada por uma "combinação de doenças".

O Kremlin também rejeitou veementemente a acusação de seus partidários de que Putin o havia assassinado. Posteriormente, as agências de inteligência dos EUA determinaram que Putin provavelmente não ordenou sua morte, segundo o Wall Street Journal e a Associated Press.

Antes da leitura das sentenças, a mídia teve permissão para filmar brevemente os jornalistas acusados, algemados atrás de uma tela de vidro.