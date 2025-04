Jovem italiano que será primeiro santo millennial era "criança comum", diz mãe

As mães do menino e da mulher haviam orado a Acutis pedindo ajuda, disseram as autoridades do Vaticano.

"O mundo está (demonstrando) grande interesse por esse jovem", disse o bispo Domenico Sorrentino, que lidera a diocese católica de Assis. "Acho que isso está começando pelo sorriso dele."

"Quando estamos realmente convencidos de que somos salvos (por) Jesus, devemos ser alegres, devemos ser felizes", disse Sorrentino à Reuters. "Acutis consegue dar... aos jovens essa verdadeira imagem cristã."

As supostas relíquias de Acutis -- descritas como partes de suas roupas e até mesmo de seu corpo -- começaram a aparecer online, algumas delas à venda em sites de leilão, incluindo o eBay.

Sorrentino denunciou as vendas como "horríveis" e disse que pediu à polícia para confiscar os itens listados.

Os católicos usam essas relíquias como auxiliares de oração. Sua venda é proibida pela Igreja.