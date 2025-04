Justiça peruana condena ex-presidente Humala a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro

LIMA (Reuters) - A Justiça do Peru condenou nesta terça-feira o ex-presidente Ollanta Humala a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro, depois que ele recebeu dinheiro não declarado de empresas brasileiras para sua campanha política, em outra sentença de alto nível em um país com vários de seus principais líderes envolvidos em casos de corrupção.

O tribunal também condenou sua esposa Nadine Heredia a 15 anos no mesmo julgamento que durou três anos com uma investigação que começou em 2016. Humala negou durante o julgamento as acusações que ele chamou de "perseguição política".

Os promotores do caso haviam pedido 20 anos de prisão para o ex-presidente, um militar aposentado que governou o país entre 2011 e 2016, e cerca de 26 anos para sua esposa.