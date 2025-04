Trump acrescenta nova ameaça a Harvard após universidade rejeitar exigências

Alguns professores e alunos disseram que os protestos estão sendo injustamente confundidos com antissemitismo como pretexto para um ataque inconstitucional às liberdades acadêmicas.

Columbia, universidade privada da cidade de Nova York, concordou com as negociações sobre as exigências de endurecer suas regras de protesto após o governo Trump dizer, no mês passado, que havia rescindido concessões e contratos no valor de US$400 milhões, principalmente para pesquisas médicas e outras pesquisas científicas.

Em uma carta na segunda-feira, o presidente de Harvard, Alan Garber, rejeitou as exigências do governo Trump de que a instituição encerrasse seus esforços relacionados à diversidade e tomasse outras medidas para garantir o financiamento, considerando-as "afirmações de poder sem precedentes, desvinculadas da lei" que violavam os direitos constitucionais de liberdade de expressão da escola e a Lei de Direitos Civis.

Assim como Columbia, ele disse que Harvard havia trabalhado para combater o antissemitismo e outros preconceitos em seu campus, preservando as liberdades acadêmicas e o direito de protestar.

Horas depois da divulgação da carta de Garber, a Força-Tarefa Conjunta de Combate ao Antissemitismo do governo Trump disse que estava congelando contratos e subsídios para Harvard, a universidade mais antiga e mais rica do país, no valor de mais de US$2 bilhões. O governo não respondeu a perguntas sobre quais subsídios e contratos foram cortados, e Harvard não respondeu a um pedido de comentário.

(Reportagem de Jonathan Allen; em Nova York; reportagens adicionais de Jeff Mason em Washington, Brad Brooks, Luc Cohen e Andrew Goudsward)