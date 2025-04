Ucrânia ataca Kursk com drones e deixa 1 morto e 9 feridos, diz Rússia

(Reuters) - As forças de Kiev atingiram a região russa de Kursk, que faz fronteira com a Ucrânia, com dezenas de drones, matando uma mulher idosa, ferindo nove pessoas e provocando incêndios em vários prédios no centro administrativo da região, informaram as autoridades russas nesta terça-feira.

O Ministério da Defesa russo, que divulga dados apenas sobre quantos drones suas forças destroem e não quantos a Ucrânia lança, disse que 109 drones foram derrubados sobre a região de Kursk durante a noite.

"Kursk foi submetida a um ataque inimigo maciço durante a noite", afirmou a administração da região de Kursk em um post no aplicativo de mensagens Telegram.