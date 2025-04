Vance vê "boa chance" de um acordo entre EUA e Reino Unido e critica Zelenskiy

LONDRES (Reuters) - Há uma boa chance de que os Estados Unidos e o Reino Unido cheguem a um "grande acordo" sobre comércio devido ao amor do presidente Donald Trump pelo país e sua família real, disse o vice-presidente norte-americano, JD Vance, em uma entrevista à UnHerd nesta terça-feira.

O Reino Unido foi poupado do tratamento mais punitivo no anúncio inicial de tarifas de Trump, devido ao fato de os dois lados desfrutarem de uma relação comercial amplamente equilibrada. Ainda assim, as importações britânicas nos EUA agora incorrem em uma taxa de 10%, enquanto seus setores de aço e automóveis incorrem em uma taxa de 25%.

Autoridades de ambos os países estão em negociações há semanas, que inicialmente se concentraram em aumentar a cooperação em inteligência artificial e tecnologia, mas que também podem se expandir para incluir alimentos e outros produtos.