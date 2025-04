Vários presídios franceses são atacados em resposta à repressão do governo contra narcotráfico, dizem ministros

Por Dominique Vidalon e Gabriel Stargardter

PARIS (Reuters) - Várias prisões francesas foram atacadas durante a noite em resposta aos esforços do governo para reprimir o tráfico de drogas, disseram autoridades seniores nesta terça-feira, enquanto elas lutam contra o que chamaram de "tsunami" de cocaína que entra no país.

Agressores dispararam armas automáticas contra a prisão na cidade de Toulon, no sul do país, enquanto veículos foram queimados do lado de fora de outras prisões em todo o país e funcionários foram ameaçados. Não ficou imediatamente claro se os ataques foram coordenados ou quem os executou.