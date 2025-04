Al Shabaab captura cidade estratégica da Somália enquanto intensifica ofensiva

O Al Shabaab, que tem travado uma insurgência desde 2007 para tomar o poder e governar com base em sua interpretação estrita da lei islâmica Sharia, disse um comunicado que suas forças haviam invadido 10 instalações militares durante os combates desta quarta-feira.

"Após as orações matinais, ouvimos uma explosão ensurdecedora e, em seguida, tiros", disse de Adan Yabaal Fatuma Nur, mãe de quatro filhos, à Reuters por telefone.

"O Al Shabaab nos atacou de duas direções".

Autoridades do governo nacional não estavam disponíveis ou não responderam aos pedidos de comentários.

Os combates ocorrem em um momento em que o futuro do apoio internacional à segurança na Somália está cada vez mais precário.

Uma nova missão de manutenção da paz da União Africana substituiu uma força maior no início do ano, mas seu financiamento é incerto, com os Estados Unidos se opondo a um plano de transição para um modelo de financiamento da ONU.