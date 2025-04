AP acusa Casa Branca de Trump de desafiar ordem judicial que restabeleceu acesso da agência

McFadden concluiu que a Casa Branca havia discriminado a AP por continuar a se referir ao Golfo do México em sua cobertura, em vez do Golfo da América, conforme ordenado por Trump. O tribunal disse que a Casa Branca provavelmente violou as proteções de liberdade de expressão previstas na Constituição dos EUA.

A Casa Branca apelou da decisão de McFadden para um tribunal federal de apelações, que deverá ouvir argumentos na quinta-feira sobre a possibilidade de interromper a decisão.

A Casa Branca disse na terça-feira que todas as agências de notícias, incluindo a Reuters e a Bloomberg, não teriam mais um lugar permanente no pool de imprensa. A AP argumentou que a nova política viola claramente a ordem anterior e é um pretexto para mais retaliação contra a AP.

O processo da AP não propõe um curso de ação específico, mas pede ao juiz que garanta o cumprimento imediato de sua decisão.

A Casa Branca argumenta que a AP não tem direito ao que a administração chamou de acesso especial ao presidente.

Um funcionário da Casa Branca disse que as mudanças no pool de imprensa são necessárias para "garantir que a mensagem do presidente chegue ao público-alvo e que os veículos com experiência no assunto aplicável estejam presentes conforme os eventos o justifiquem".