Autoridades de Trump podem ser acusadas de desacato criminal por deportações, diz juiz

Por Luc Cohen e Andrew Goudsward e Tom Hals

WASHINGTON (Reuters) - Autoridades do governo Trump podem ser acusadas de desacato criminal por violarem ordem judicial que suspendia as deportações de supostos membros de uma gangue venezuelana sem que tivessem a chance de contestar suas remoções, disse o juiz nesta quarta-feira.

Em uma decisão por escrito, o juiz distrital James Boasberg, em Washington, encontrou "motivo provável" para acusar as autoridades por desacato criminal ao tribunal, dizendo que a administração demonstrou "desrespeito intencional" à sua ordem de 15 de março que impedia as deportações para El Salvador, de acordo com a Lei de Inimigos Estrangeiros de 1798.