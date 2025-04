Carros são incendiados em prisão francesa na segunda onda de ataques

Isso se soma a pelo menos nove instalações penitenciárias e outras instituições afiliadas -- incluindo uma escola para agentes penitenciários -- atacadas nas duas noites anteriores.

"Há claramente pessoas que tentam desestabilizar o Estado intimidando-o", disse o ministro da Justiça, Gérald Darmanin, à CNews TV e à rádio Europe 1.

"Não vamos recuar", declarou ele. "Se o Estado recuar, então não restará nada, os franceses não estarão mais protegidos."

As letras pichadas "DDPF" -- aparentemente um acrônimo para "direitos dos prisioneiros franceses" -- foram marcadas em muitos dos locais de ataque, o que, segundo algumas fontes policiais, poderiam ser obra de grupos militantes de esquerda desconhecidos.

Mas Darmanin disse que os ataques, que incluíram disparos contra as portas da prisão com fuzis automáticos AK-47, pareciam mais com o crime organizado.

"Estamos tomando medidas muito firmes que estão levando os traficantes de drogas a reagir", disse ele.