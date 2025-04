China quer parceria com UE para combater "abuso" dos EUA, diz embaixador chinês na Espanha

"Devemos nos concentrar na parceria. A China nunca será uma ameaça ou qualquer tipo de inimigo para a UE", disse Yao, elogiando a abordagem multilateral do bloco em relação às relações exteriores, em oposição à agenda isolacionista do presidente dos EUA, Donald Trump.

Na semana passada, o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, se reuniu com o presidente da China, Xi Jinping, em Pequim. A visita foi amplamente vista como uma tentativa de estreitar os laços econômicos e políticos entre a China e a Europa em meio às consequências das tarifas de Trump.

Pouco antes da viagem de Sánchez, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, alertou que se aproximar do país asiático seria "cortar sua própria garganta", um comentário rejeitado por Madri.

Yao disse que ficou chocado com as observações de Bessent, acrescentando que os EUA "de fato cortam a garganta de todos" com suas tarifas unilaterais.

"E é por isso que a China é firmemente contra esse tipo de abuso econômico por parte dos Estados Unidos", disse ele.

"PORTA ABERTA"