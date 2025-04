EUA processam o Maine em caso sobre atletas transgêneros

No início de 2 de abril, o Departamento de Educação anunciou que estava cortando os US$ 250 milhões em fundos para educação pública de ensino fundamental e médio do Estado como parte de um processo administrativo.

Em 7 de abril, o Departamento de Justiça também retirou mais de US$1,5 bilhão em subsídios federais do Departamento de Correções.

A procuradora-geral adjunta do Maine, Sarah Forster, informou ao Departamento de Educação dos EUA, em uma carta de 11 de abril, que "nada no Título 9 ou em suas regulamentações de implementação proíbe as escolas de permitir que meninas e mulheres transgêneros participem de equipes esportivas femininas".

"Suas cartas até o momento não citam um único caso que o sustente", escreveu ela.

Os transgêneros representam uma pequena parcela da população geral dos EUA. Mais de 1,6 milhão de adultos com 18 anos ou mais e jovens entre 13 e 17 anos se identificam como transgêneros nos Estados Unidos, de acordo com um relatório de 2022 do Williams Institute da Faculdade de Direito da UCLA.

Uma grande porcentagem de adultos transgêneros tentou ou aventou o suicídio, de acordo com um relatório de 2023 do mesmo grupo, que constatou que 81% dos adultos transgêneros nos Estados Unidos pensaram em suicídio e 42% tentaram.