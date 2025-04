EUA propõem interpretação mais flexível de lei que protege espécies ameaçadas

Em um aviso regulamentar, o Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA e o Serviço Nacional de Pesca Marinha, divisões dos Departamentos do Interior e do Comércio, propuseram rescindir o conceito de "dano" incluída em seus regulamentos da ESA.

O conceito, que inclui a modificação do habitat, representa uma expansão da intenção da ESA, que proíbe a captura de peixes ou animais ameaçados de extinção, diz o aviso.

Sancionada em 1973, a ESA tem o crédito de ajudar a salvar a águia careca, o condor da Califórnia e vários outros animais e plantas da extinção.

Autoridades dos departamentos de Comércio e Interior não responderam aos pedidos de comentários.

Grupos ambientalistas disseram que a medida deve prejudicar espécies protegidas.

"Não há como proteger animais e plantas da extinção sem proteger os locais onde vivem, mas o governo Trump está abrindo as comportas para uma destruição imensurável do habitat", disse Noah Greenwald, codiretor de espécies ameaçadas de extinção do Center for Biological Diversity, em um comunicado.